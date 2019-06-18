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Tamarite de Literatik Montzoirako etapa
5 orduko ibilbidean ez dago tarteko populaziorik. Motxila betea!
Etapari buruzko informazioa 7: Tamarite de Literatik Montzoirako etapa
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Etapako interesguneak 7: Tamarite de Literatik Montzoirako etapa
Ibilbidea
Seinaleztapena aterpetxe berean hasten da, Egoitza kalean. Tamariten gosaltzen badugu, txurro batzuekin txokolate lodi bat jatea baino gomendagarriagoa, loteria-administrazioaren ondoko ibilbideari ekin diezaiokegu, San Miguel kalean. Goranzkoan, eskailera batzuk daude Amparo kalera joateko. Kale hori plazita batean amaitzen da, eta Montzon bidea hartuko dugu. Kale hori zeharka irteten da eskuinerantz. Errepide hori industrialderaino doa. Hori gainditu, eta, bukatutakoan, lehenengo eskuinetara, eta, segituan, ezkerretara, Aragoi eta Kataluniako ubidea zeharkatzen duen pista hartuko dugu. Azpiegitura hori 100 kilometro baino gehiagokoa da, eta Alfontso xiii.ak inauguratu zuen 1906an (1,9 km). Kanala gurutzatu bezain laster, aurrez aurre jarraituko dugu adobe etxe baten ondoan, eta, Y-n agertzen den hurrengo adarkatzean, ezkerreko pista hartuko dugu linea elektrikoaren azpian. Kanala beste bi aldiz pasatuko dugu, eta, bigarren bidegurutzearen ondoren, bideari itsatsita jarraituko dugu. 1,8 kilometro aurrerago, kanalaren konpainia utzi, eta ezkerretara dagoen pista batetik abiatu, pasabide baten ondoan (5,3 km).
Galerarik gabe egingo dugu aurrera, 371 metroko altueran (6,7 km) instalatutako kota txiki bat gainditu arte. La Literaren mende bagaude ere, panoramika zabaldu eta aurrez aurre jaitsiko gara karraskal sakabanatuaren artean. Laster bigarren mailako ureztatze-kanal bat gurutzatuko dugu, eta pistan aurrera egingo dugu. Euri-garaian, putzu asko dituen lezkadi bihurtzen da. Ez dago galerarik. Aspertsoreak eta laboreak lausotu egiten dira gure bidean, eta ia ordubete igaro ondoren, A-133 errepidea gurutzatuko dugu, Binéfar eta San Esteban de Litera lotzen dituen egunaren erdia (10,7 km).
Bidegurutzearen ondoren aurrera egingo dugu, Cinca Medio eskualdean sartuz, eta kilometro eta erdira, gutxi gorabehera, pista bitan banatzen da. Ureztatzeko txabola zuri batek bi bideak banatzen ditu, eta txabolan gezi hori batek eskuinetik jarraitzera animatzen gaitu. Kilometro erdi aurrerago, kartel batek Cinca Medioko eskualdean sartuko dela iragartzen digu, eta bi kilometro geroago, Zaidingo ubidea aurkituko dugu, Aragoi eta Kataluniako ubidetik datorren bidea, 47 kilometroko ibilbidea duena (14,5 km).
Bere bideari jarraituko diogu, ehunka metro ingurura, eta eskuinetara doan pista batetik jarraituko dugu. Pista hori goi-tentsioko linea baten paraleloan doa, eta linea hori gure ezkerretara utziko dugu. Laster argi eta garbi bereiziko dugu Monzoneko jatorri arabiarreko gazteluaren silueta, Ramon Berenguer iv.ak tenplarioei 1143an emandakoa, Errekonkistan parte hartzeagatik. Ibilaldiak ez digu ezustekorik ekarriko, agian, etxe bakarti batzuen ondotik pasatzean zakur batzuen zaunkek bakarrik. Pista mundrun bihurtuko da eta El Campillo izeneko etxearen atzean Lleida – Huesca A-22 autobiaren azpitik igaroko gara (18,3 km).
Kilometro bat geroago, zubi bat zeharkatu, eta eskuinetara jarraitu Monzoneko sarreraraino. Lleidako etorbidea zeharkatu behar da eta ia aurrez aurre jarraitu Joaquín Costa kaletik, zoladuran beirekin apainduta. Hiri-ibilbidea Santa María del Romeraleko katedralaren ondotik igarotzen da. Monumentu Nazionala da 1994az geroztik, XII. eta XII. mendeetako jatorri erromanikoa du eta ondorengo mendeetan gotikoak eta barrokoak aldatu zuten. Adreiluzko dorrea XVII. mendearen hasieran jarri zen. Joaquín Costa, montisondarra eta birsorkuntzaren ordezkari nagusia, Udaletxea dagoen kale eta plaza nagusiarekin lotzen da. Gaur egun, hirian erromesak Kirolarien Egoitzan daude, Flúmen kaleko 36an. Ikus oharrak atala.(21,6 km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak