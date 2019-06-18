Etapa de Tamarite de Litera a Monzón

El itinerario

La señalización arranca en el mismo albergue, en la calle Residencia. Si desayunamos en Tamarite, más que recomendable un buen chocolate espeso con unos churros, podemos retomar el itinerario junto a la administración de lotería, en la calle San Miguel. Es una rúa en subida con unas escaleras en el tramo final que llevan a la calle Patrocinio, calle esta que desemboca en una placita donde cogeremos el camino Monzón, es la calle que sale en oblicuo a la derecha. Esta carretera progresa hasta el polígono industrial. Lo superamos y al final de este, primero a la derecha y en seguida a la izquierda cogemos la pista que cruza el canal de Aragón y Cataluña, infraestructura de más de 100 kilómetros inaugurada en 1906 por Alfonso XIII (Km 1,9). Nada más cruzar el canal continuamos de frente junto a una casa de adobe para, en la siguiente bifurcación que aparece en Y tomamos la pista de la izquierda, bajo la línea eléctrica. Volvemos a pasar el canal dos veces más y tras el segundo cruce seguimos pegados a su curso. Abandonamos la compañía del canal 1,8 kilómetros más adelante y salimos por una pista que nace a mano izquierda, junto a una pasarela (Km 5,3).

Progresamos sin pérdida hasta superar una pequeña cota instalada a 371 metros de altitud (Km 6,7). Aún bajo los dominios de La Litera, ensanchamos la panorámica y bajamos de frente entre el carrascal disperso. En breve cruzamos un canal de riego secundario y avanzamos recto por la pista, que en época de lluvias se convierte en un barrizal con numerosos charcos. No hay pérdida. Aspersores y cultivos se difuminan a nuestro paso y tras casi una hora cruzamos la carretera A-133, ecuador de la jornada que une Binéfar con San Esteban de Litera (Km 10,7).

Seguimos de frente tras el cruce, entrando ya en la comarca del Cinca Medio, y aproximadamente a kilómetro y medio la pista se bifurca. Una caseta blanca de riego divide los dos caminos, y pintada en la caseta una flecha amarilla nos anima a seguir por la derecha. Medio kilómetro más adelante un cartel nos anuncia la entrada en la comarca del Cinca Medio y cerca de dos kilómetros después nos encontramos con el canal de Zaidín, conducción derivada del canal de Aragón y Cataluña con 47 kilómetros de recorrido (Km 14,5).

Seguimos su curso unos cientos de metros y lo cruzamos para proseguir por una pista a la derecha que discurre prácticamente en paralelo a una línea de alta tensión, dejando ésta a nuestra izquierda. Pronto distinguimos con claridad la silueta del castillo de origen árabe de Monzón, donado a los templarios por Ramón Berenguer IV en 1143 por su participación en la Reconquista. La caminata no nos deparará grandes sorpresas, quizás sólo los ladridos de algunos perros al pasar junto a unas casas aisladas. La pista se vuelve alquitranada y tras la casa bautizada como El Campillo pasamos bajo la autovía Lérida – Huesca A-22 (Km 18,3).

Un kilómetro más tarde cruzamos un puente sobre las vías y continuamos a la derecha hasta la entrada de Monzón. Hay que atravesar la avenida de Lérida y proseguir casi de frente por la calle Joaquín Costa, adornada con vieiras en el pavimento. El itinerario urbano pasa junto a la concatedral de Santa María del Romeral, Monumento Nacional desde 1994, de origen románico de los siglos XII y XII y alterada en siglos posteriores por el gótico y el barroco. La torre de ladrillo se colocó a principios del XVII. La dedicada a Joaquín Costa, montisonense y máximo representante del regeneracionismo, enlaza con la calle y plaza Mayor, donde se encuentra el Ayuntamiento. En la actualidad la ciudad cuenta con acogida a los peregrinos en la Residencia de Deportistas, en la calle Flúmen 36, ver apartado observaciones. (Km 21,6).