Etapa de Algerri a Tamarite de Litera

El itinerario

Salimos de Algerri por la carretera C-26, pasamos junto al bar-gasolinera y recorremos los primeros metros de la etapa por el arcén, salida bien indicada por las flechas amarillas que marcan año tras año los Amics dels Pelegrins a Santiago – Barcelona. Caminamos por el asfalto unos 600 metros y abandonamos la carretera por la izquierda, internándonos por el Camí d’Almenar (así aparece recogido en los mapas). Avanzamos sin pérdida a la vera de los olivares, viendo al frente la localidad de Almenar, hasta cruzar el tramo A del canal Algerri-Balaguer, infraestructura de los años 90 que permite regar con las aguas del Noguera Ribagorçana una superficie estimada de 8.000 hectáreas (Km 3,5). En este punto surgen dos alternativas: continuar por la señalización de la Generalitat o seguir por el tramo que recomiendan los Amics dels Pelegrins, marcado con flechas amarillas y que progresa por la derecha, siguiendo el curso del canal por la pista de servicio. Tras 2,2 kilómetros, pasado el picadero que se encuentra en alto, salimos a la carretera C-26 (Km 5,7) y la seguimos por la izquierda, llegando al paso del río Noguera Ribagorçana, que establece el límite entre las comarcas de La Noguera y del Segriá. Cruzamos el rio y nos presentamos en Alfarrás, último pueblo de Cataluña en el Camino y única población intermedia de la etapa. Pasamos a la entrada sobre el canal de Pinyana, el regadío más antiguo de Cataluña, ya que se trata de la prolongación de la primera acequia de Almenar construida a mediados del siglo XII. Alfarrás es una población grande con todos los servicios y recordad que el único avituallamiento de la etapa (Km 7,2). El itinerario urbano no tiene pérdida alguna, Alfarrás se atraviesa de frente por la avenida de Balmes, coincidente con la carretera. La rotonda de la N-230 la sorteamos también de frente para retomar la jornada por el arcén de la C-26. Después de kilómetro y medio en ligera subida llegamos al canal elevado de Aragón y Cataluña, donde este itinerario jacobeo despide a Lleida y Cataluña para dar la bienvenida a Huesca y Aragón. También decimos adiós el Segriá para descubrir la comarca de la Litera (Km 9,2). A 200 metros abandonamos la carretera por la izquierda en el cruce de Almacelles y seguidamente entramos en el camino que nace a la derecha, junto a una casa con alberca. Ojo, porque a 300 metros dejamos el camino, cuando éste traza una curva hacia la izquierda, y nos internamos de frente por el pasto siguiendo unas rodadas. Nos ayuda a guiarnos alguna flecha pintada junto al tronco de algún frutal. En unos cientos de metros, siempre de frente, entramos en otro camino, bien marcado, que avanza a 50 metros de la carretera A-140. El aroma a porcino de días anteriores regresa a nuestras narices y la pista discurre de frente sin aparentes complicaciones al margen de algunas balsas, granjas y casas de campo conocidas en esta zona como Torres. Cruzamos un camino asfaltado junto a Torre del Rito que no es otro que la perpendicular cabañera de Les Estoles (Km 12,2), cuyo nombre no aparece señalizado. Un cuarto de hora más tarde hacemos lo propio con la cabañera de Les Torrasses (Km 13,4) y medio kilómetro después giramos a la derecha y a continuación a la izquierda, recuperando la dirección. Atención porque no hay que continuar por el camino marcado para entrenamientos de mushing. La pista, en algunos tramos ya pavimentada, progresa sin más cambios de rumbo y pasa junto a una balsa y el cruce que lleva a una sabina albar milenaria (Km 15,9). De frente llegamos en menos de un kilómetro a la ermita de Sant Roc, barroca y en piedra arenisca (Km 16,7). Tras la ermita continuamos recto y pasamos la acequia de la Magdalena (Km 17,2). En el tramo final, interminable por la aparente proximidad de un Tamarite de Litera encajado entre las paredes de arenisca, se suceden varios toboganes que hacen aún más costosa la llegada. Pasado el campo de fútbol y el instituto llegamos a la A-140 y la seguimos por la derecha después de pasar el canal hacia la entrada del pueblo. (Km 21,3).