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Algerri - Tamarite de Litera etapa
La Litera lurrak 14 km luze darama bidaiaria Tamaritera
Etapari buruzko informazioa 6: Algerri - Tamarite de Litera etapa
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Etapako interesguneak 6: Algerri - Tamarite de Litera etapa
Ibilbidea
Algerritik C-26 errepidetik irten, bar-gasolindegiaren ondotik pasa eta etaparen lehen metroak bazterbidetik egingo ditugu. Irteera hori oso egokia da urtero Amics dels Pelegrins eta Santiago – Bartzelona arteko gezi horientzat. Asfaltoan zehar ibiliko gara, 600 bat metro, eta errepidea ezkerretik utziko dugu, Camí d’Almenarretik barrena (mapetan jasota dago). Olibadien ertzera iritsi gara, galerarik gabe, Almenar herria aurrean dugula, Algerri-Balaguer ubidearen A zatia gurutzatu arte. 90eko hamarkadako azpiegitura horrek Noguera Ribagorçanako urekin 8.000 hektareako (3,5 Km) azalera ureztatzeko aukera ematen du.
Puntu horretan bi aukera daude: Generalitateko seinaleztapenetik jarraitzea edo Amics dels Pelegrins-ek gomendatzen duten tartetik jarraitzea. Gezi horiz markatuta dago, eta eskuinetik aurrera egiten du, kanalaren bideari jarraituz, zerbitzu-pistatik. 2,2 kilometro egin ondoren, gainean dagoen zuloa igaro ondoren, C-26 errepidera (5,7 km) atera, eta ezkerretik jarraitu. Noguera Ribagorçana errekara iritsiko zarete. Errepide horrek La Noguera eta Segriá eskualdeen arteko muga ezartzen du. Ibaia zeharkatu eta Alfarrasen aurkeztuko gara. Alfarrás Kataluniako azken herria da Bidean, eta etapako tarteko populazio bakarra. Pinyanako ubidearen sarrera ikusiko dugu, Kataluniako ureztalurrik zaharrena, XII. mendearen erdialdean eraikitako Almenarko lehen erretenaren luzapena baita. Alfarrás populazio handia da, zerbitzu guztiak dituena, eta gogoratu etapako hornidura bakarra (7,2 km).
Hiri ibilbideak ez du inolako galerarik, Alfarrás Balmes etorbidetik zeharkatzen da aurrez aurre, errepidearekin bat egiten baitu. N-230 errepideko biribilgunea ere aurrez aurre zozketatuko dugu, C-26 autobideko bazterbidetik jardunaldia berriro hasteko. Kilometro eta erdi igo ondoren, Aragoi eta Kataluniako ubide goratura iritsiko gara. Han, Donejakue bideak Lleida eta Katalunia kaleratuko ditu, Huescari eta Aragoiri ongietorria emateko. Segriá ere esaten dugu, Litera eskualdea ezagutzeko (9,2. km).
200 metrora, errepidea ezkerretik utziko dugu Biltegizainen bidegurutzean, eta, ondoren, eskuinetara dagoen bidean sartuko gara, aterpea duen etxe baten ondoan. Kontuz, 300 metrora bidea utzi eta ezkerretara bihurgune bat egiten dugunean, belardiaren parean barneratzen gara, gurpil batzuen atzetik. Fruta-arbola baten enborraren ondoan margotutako geziren bat gidatzen laguntzen digu. Ehunka metrotan, aurrez aurre, A-140 errepidetik 50 metrora doan beste bide batean sartuko gara, ondo markatuta. Aurreko egunetan, txerri-usaina gure sudurretara itzultzen da, eta pista frontetik igarotzen da, arazo handirik gabe, inguru horretan Torres gisa ezagutzen diren putzu, granja eta landa-etxe batzuetatik aparte.
Bide asfaltatu bat gurutzatuko dugu Errito Dorrearen ondoan, Les Estoleseko (12,2 km) adabaki perpendikularra besterik ez dena. Haren izena ez dago seinaleztatuta. Ordu laurden bat geroago, gauza bera egingo dugu Les Torrassseko (13,4 km) adatsarekin, eta kilometro erdi geroago eskuinerantz egingo dugu eta, ondoren, ezkerrerantz, norabidea berreskuratuz. Adi, ez baita jarraitu behar mushing entrenamenduetarako ezarritako bidetik. Pista, zolatuta dagoen zati batzuetan, beste norabide-aldaketarik gabe aurrera egiten du, eta baltsa baten eta milaka urteko sabina albar batera daraman bidegurutzearen ondotik igarotzen da (15,9 km). Aurrez aurre kilometro bat baino gutxiagoan iritsiko gara Sant Roc ermitara, barrokora eta hareharrira (16,7 km).
Ermitaren ondoren, zuzen jarraitu, eta Magdalenako erretena pasa (17,2 km). Azken tartean, hareharrizko hormen artean sartuta dagoen Literako Tamarite baten itxurazko hurbiltasuna dela eta, hainbat txirrista daude, eta horiek zaildu egiten dute iristea. Futbol-zelaia eta institutua igaro ondoren, A-140ra iritsi, eta eskuinetik jarraitu, kanala herriko sarrerara igaro ondoren. (21,3
km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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