Etapa de Monzón a Berbegal

O itinerario

strong:SLuVfQ;Aviso importante. Para pasar a noite no albergue de Berbegal é necesario avisar á encargada, Nela, ao teléfono 673 68 06 47, ou ao Concello ao teléfono: 974 30 10 01 polo menos un día antes da chegada, mellor con máis dun día de antelación se é posible. En caso de chegar en fin de semana hai que avisar como moi tarde o venres.Deixamos a praza Maior pola rúa Juan de Lanuza, xunto a unha sucursal de Ibercaja, e cruzamos a ponte sobre o río Eslamiada, que verte as súas augas ao Cinca un quilómetro máis adiante. Tras o Hospital de San Francisco, documentado xa en 1235 e case demolido para crear o auditorio e o conservatorio profesional, chegamos ao paseo de San Juan Bosco, coincidente coa estrada nacional. Seguímolo á esquerda, pasando xunto aos Salesianos, e deixamos Monzón pola beiravía da N-240. Salvamos o río Cinca e 400 metros máis adiante abandonamos a nacional collendo o carril que sae á nosa esquerda que vén marcado na estrada como "Os Sotos do Cinca". Seguidamente torcemos á dereita e pasamos baixo as vías do tren. Ao chegar a unha gravera abandonada, que logo foi empresa metalúrxica, viramos á esquerda, atención aquí pois pode estar embarrado, e tomamos o camiño vello de Selgua (Km 2,3).O primeiro tramo é en lixeira subida e logo llaneamos até cruzar as vías. Nada máis pasalas viramos noventa graos á esquerda e imos paralelos a unha acequia uns 150 metros. Entón torcemos á dereita e continuamos o itinerario entre naves empresariais e unha boa variedade de torres de alta tensión que adoitan estar infestadas de cegoñas. O camiño, a cañada real de Ilche a Monzón, presenta durante un curto treito unha traza pouco nítida pero a seguridade é plena, sempre o camiño de fronte. Entramos en Selgua pola rúa Camiño Monzón e chegamos xunto a a igrexa de Santa María do Romeral, templo neoclásico cuxa imaxe titular foi destruída na Guerra Civil (Km 6,8).Viramos á dereita xunto ao bar restaurante Selgua pola rúa Ugarte e ao chegar xunto a casa Forniés seguimos a rúa do Romeu pola esquerda. Avanzamos até a praza Joaquín Costa, onde se atopa o parque do Ciar, e continuamos á dereita pola rúa Arrabal. A rúa reverte nun camiño que nos afasta de Selgua. A 180 metros collemos unha pista que salgue á dereita e que conduce a outra máis ancha. Esta seguímola pola esquerda durante 400 metros e lévanos a cruzar a estrada para tomar un camiño. Moi pronto cruzamos o Barranco do Clamor, tributario do río Alcanadre (Km 8,4).Nada máis pasar o barranco, ollo!, non seguimos de fronte, senón que imos cara á dereita. Antes de reencontrarnos coa estrada principal viramos á esquerda e rapidamente á dereita. Agora si, xa de fronte, seguimos xunto a o arroio do Camiño Vello. Máis adiante dicimos adeus ao Cinca Medio e entramos en a comarca do Somontano. O cartel de despedida lémbranos que “só” nos quedan 936 quilómetros até Santiago. Ánimo (Km 11,1). Vinte minutos despois salvamos o arroio, cruzando tamén a Cañada Real de Barbastro a Terreu (Km 12,7). Seguimos recto e chegamos finalmente á estrada, xusto á altura de Ilche. Entramos na poboación somontana e pasamos xunto a a igrexa de San Juan Bautista, de 1734 (Km 13,8). Á beira hai unha rica fonte e ao final da rúa, a de San Cosme e San Damián, hai un local social con máquinas de vending (ver observacións).Deixamos Ilche para regresar de novo á estrada A-1224, que tomamos cara á dereita. Se ao final da rúa San Cosme e San Damián vedes algunha frecha que sinala en dirección a unha acequia, non a sigades, dá moita volta e apenas recorta tramo de estrada. Avanzamos 300 metros polo asfalto e deixámolo pola esquerda para continuar, de novo, xunto ao arroio do Camiño Vello. "OLLO neste punto pois un peregrino nos indica que á saída de Ilche o camiño esta comido pola maleza e faise imposible o transitar por el, e empeora con choiva. Hai que cerciorarse ben antes de saír de Ilche preguntando sobre o estado deste camiño. En caso de non poder camiñar polo habería que seguir pola estrada A-1223 até Berbegal, un total de seis quilómetros extremando a precaución". En época de choivas este tramo, entre canas, pode converterse nunha zona facilmente inundable. Veremos marcas do GR-45, un dos carreiros que atravesan as terras do Somontano desde Bierge a Colungo. A ruta xacobea, entre viñas dispersas, transpórtanos até a ermida de Santa Águeda. Á beira atópase un mole de arenisca coñecida polo nome de ‘pedra das Bruxas’. A ermida, restaurada, é moi sinxela, do século XII, probablemente construída á beira do camiño que foi calzuda romana. Hai unha fonte que mana cando quere e un merendero para tomar un respiro (Km 16,5).O camiño, máis que evidente, lévanos até a estrada, que cruzamos con atención. Tras a canle de Terreu, canle de rega do Alto Aragón que entrou servizo no ano 1971 (Km 18,4), pisamos sobre o trazo da antiga calzada. Está balizado cunhas estacas co logotipo de camiño Histórico e un panel informativo. Cruzamos a A-1223 e máis adiante saímos á estrada que se dirixe á Perdiguera, seguímola 90 metros pola dereita e deixámola entón pola esquerda para pasar xunto ao campo de fútbol e así achegarnos até o pobo. O desnivel é forte e alcanzamos finalmente Berbegal pola senda retorta e pavimentada do Meridiano. O seu nome debido a que o Meridiano imaxinario de Greenwich pasa por esta localidade. Á dereita, xunto á pista de xogo, hai un estratéxico miradoiro onde se atopa o albergue de peregrinos, na casa Bergallo, strong:8RRpQA;Para pasar a noite no albergue de Berbegal é necesario avisar á encargada, Nela, ao teléfono 673 68 06 47, ou ao Concello ao teléfono: 974 30 10 01 polo menos un día antes da chegada, mellor con máis dun día de antelación se é posible. En caso de chegar en fin de semana hai que avisar como moi tarde o venres. (Km 20,1).