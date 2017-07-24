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Albergue de Benavente
Antiga estación de ferrocarril
Benavente (Zamora)
Propiedade do albergue: Concello de Benavente
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Benavente
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: PECHADO TEMPORALMENTE ( 2021)As chaves entréganse no propio albergue de luns a venres de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00. Na Oficina de Turismo os sábados de 10:00 a 14:00 e de 16:30 a 19:30 e os domingos e festivos de 10:30 a 14:00.
Vía da prata
Etapa de Granxa de Moreruela a Benavente
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