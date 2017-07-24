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Via de la Plata Etapa de Granja de Moreruela a Benavente

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Alberg de Benavente

Disponible sense connexió
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Albergue de benavente

Antiga estació de ferrocarril
Benavente (Zamora)

Oficina de turisme: 980 63 42 11

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Benavente

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Benavente

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: TANCAT TEMPORALMENT ( 2021)Les claus es lliuren en el propi alberg de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00. En l'Oficina de Turisme els dissabtes de 10.00 a 14.00 i de 16.30 a 19.30 i els diumenges i festius de 10.30 a 14.00.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Granja de Moreruela a Benavente Etapa 23

Etapa de Granja de Moreruela a Benavente

km 25,5
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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