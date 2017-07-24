Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Benavente
Antiga estació de ferrocarril
Benavente (Zamora)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Benavente
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Benavente
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: TANCAT TEMPORALMENT ( 2021)Les claus es lliuren en el propi alberg de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00. En l'Oficina de Turisme els dissabtes de 10.00 a 14.00 i de 16.30 a 19.30 i els diumenges i festius de 10.30 a 14.00.
Via de la plata
Etapa de Granja de Moreruela a Benavente
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots