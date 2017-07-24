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Zilarraren Bidea Granja de Moreruelatik Benaventera

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Benaventeko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
82
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Albergue de benavente

Tren geltoki zaharra
Benavente (Zamora)

Turismo bulegoa: 980 63 42 11

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Benaventeko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Benaventeko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: ALDI BATERAKO ITXITA ( 2021) Giltzak aterpetxean bertan ematen dira, astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara. Turismo Bulegoan, larunbatetan 10:00etatik 14:00etara eta 16:30etik 19:30era eta igande eta jaiegunetan 10:30etik 14:00etara.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Granja de Moreruelatik Benaventera Etapa 23

Granja de Moreruelatik Benaventera

km 25,5
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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