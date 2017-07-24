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Benaventeko aterpetxea
Tren geltoki zaharra
Benavente (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Benaventeko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Benaventeko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: ALDI BATERAKO ITXITA ( 2021) Giltzak aterpetxean bertan ematen dira, astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara. Turismo Bulegoan, larunbatetan 10:00etatik 14:00etara eta 16:30etik 19:30era eta igande eta jaiegunetan 10:30etik 14:00etara.
Zilarraren bidea
Granja de Moreruelatik Benaventera
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