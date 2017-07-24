Albergue de Benavente
Antigua estación de ferrocarril
Benavente (Zamora)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Benavente
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Benavente
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: CERRADO TEMPORALMENTE ( 2021) Las llaves se entregan en el propio albergue de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. En la Oficina de Turismo los sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 y los domingos y festivos de 10:30 a 14:00.
Vía de la plata
Etapa de Granja de Moreruela a Benavente
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