Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Via de la Plata Etapa de Granja de Moreruela a Benavente

Albergue de Benavente

Disponible sin conexión
87
30
Albergue de benavente

Antigua estación de ferrocarril
Benavente (Zamora)

Oficina de turismo: 980 63 42 11

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Benavente

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Benavente

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: CERRADO TEMPORALMENTE ( 2021) Las llaves se entregan en el propio albergue de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. En la Oficina de Turismo los sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 y los domingos y festivos de 10:30 a 14:00.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Granja de Moreruela a Benavente Etapa 23

Etapa de Granja de Moreruela a Benavente

km 25,5
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías