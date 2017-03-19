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Camiño Francés Etapa de Arrés a Ruesta

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Albergue de Artieda

Dispoñible sen conexión
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Albergue artieda

C/ Luís Buñuel 10
Artieda (Zaragoza)

948 43 93 16

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión municipal

Persoa encargada de atender o albergue: Natalia Oliveros

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arrés a Ruesta Etapa 3 por Somport

Etapa de Arrés a Ruesta

km 28,7
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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