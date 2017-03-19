Camiño Francés Etapa de Arrés a Ruesta
C/ Luís Buñuel 10
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Albergue de Artieda
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1010
C/ Luís Buñuel 10
Artieda (Zaragoza)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión municipal
Persoa encargada de atender o albergue: Natalia Oliveros
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3 por Somport
Etapa de Arrés a Ruesta
km 28,7
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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