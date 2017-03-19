Camí Francès Etapa d'Arrés a Ruesta
C/ Luis Buñuel 10
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Alberg d'Artieda
Disponible sense connexió
1010
C/ Luis Buñuel 10
Artieda (Saragossa)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió municipal
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Natalia Oliveros
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 3 per Somport
Etapa d'Arrés a Ruesta
km 28,7
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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