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Camí Francès Etapa d'Arrés a Ruesta

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Alberg d'Artieda

Disponible sense connexió
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Albergue artieda

C/ Luis Buñuel 10
Artieda (Saragossa)

948 43 93 16

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió municipal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Natalia Oliveros

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Arrés a Ruesta Etapa 3 per Somport

Etapa d'Arrés a Ruesta

km 28,7
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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