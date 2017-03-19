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Camino Francés Etapa de Arrés a Ruesta

Albergue de Artieda

Disponible sin conexión
106
73
Albergue artieda

C/ Luis Buñuel 10
Artieda (Zaragoza)

948 43 93 16

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión municipal

Persona encargada de atender el albergue: Natalia Oliveros

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arrés a Ruesta Etapa 3 por Somport

Etapa de Arrés a Ruesta

km 28,7
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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