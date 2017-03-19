Camino Francés Etapa de Arrés a Ruesta
C/ Luis Buñuel 10
Albergue de Artieda
Disponible sin conexión
10673
C/ Luis Buñuel 10
Artieda (Zaragoza)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión municipal
Persona encargada de atender el albergue: Natalia Oliveros
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3 por Somport
Etapa de Arrés a Ruesta
km 28,7
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos