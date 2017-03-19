Bide Frantsesa Arresetik Ruestarako etapa
Luis Buñuel kalea, 10
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Artiedako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1010
Luis Buñuel kalea, 10
Artieda (Zaragoza)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udal kudeaketa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Natalia Oliveros
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 3 Somporteko
Arresetik Ruestarako etapa
km 28,7
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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