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Bide Frantsesa Arresetik Ruestarako etapa

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Artiedako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
101
0
Albergue artieda

Luis Buñuel kalea, 10
Artieda (Zaragoza)

948 43 93 16

albergueaglera@gmailera

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udal kudeaketa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Natalia Oliveros

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Arresetik Ruestarako etapa Etapa 3 Somporteko

Arresetik Ruestarako etapa

km 28,7
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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