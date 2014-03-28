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Albergue de Alija del Infantado
Estrada de Benavente, s/n. Anexo á residencia de anciáns, á entrada do a localidade.
Alija del Infantado (León)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Alija del Infantado
Persoa encargada de atender o albergue: Elena
Observacións: Chamar ao 660 068 794 á chegada. O albergue atópase xunto á residencia de anciáns, pasado o bodegón Ozaniego.
Vía da prata
Etapa de Benavente a Alija del Infantado
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