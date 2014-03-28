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Via da Prata Etapa de Benavente a Alija del Infantado

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Albergue de Alija del Infantado

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Albergue de Alija del Infantado

Estrada de Benavente, s/n. Anexo á residencia de anciáns, á entrada do a localidade.
Alija del Infantado (León)

660 068 794 (Elena)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Alija del Infantado

Persoa encargada de atender o albergue: Elena

Observacións: Chamar ao 660 068 794 á chegada. O albergue atópase xunto á residencia de anciáns, pasado o bodegón Ozaniego.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Benavente a Alija del Infantado Etapa 24

Etapa de Benavente a Alija del Infantado

km 22,1
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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