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Via de la Plata Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado

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Alberg d'Alija de l'Infantado

Disponible sense connexió
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Alberg d'Alija de l'Infantado

Carretera de Benavente, s/n. Annex a la residència d'ancians, a l'entrada del la localitat.
Alija de l'Infantado (Lleó)

660 068 794 (Elena)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Alija de l'Infantado

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Elena

Observacions: Telefonar al 660 068 794 a l'arribada. L'alberg es troba al costat de la residència d'ancians, passat la natura morta Ozaniego.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado Etapa 24

Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado

km 22,1
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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