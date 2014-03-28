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Alberg d'Alija de l'Infantado
Carretera de Benavente, s/n. Annex a la residència d'ancians, a l'entrada del la localitat.
Alija de l'Infantado (Lleó)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Alija de l'Infantado
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Elena
Observacions: Telefonar al 660 068 794 a l'arribada. L'alberg es troba al costat de la residència d'ancians, passat la natura morta Ozaniego.
Via de la plata
Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado
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