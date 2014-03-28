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Zilarraren Bidea Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa

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Alija del Infantadoko aterpetxea

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Alija del Infantadoko aterpetxea

Benaventeko errepidea, zk.g. Zaharren egoitzaren eranskina, herriko sarreran.
Infantatuaren alija (Leon)

660 068 794 (Elena)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Alijako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elena

Oharrak: Iristean, 660 068 794 zenbakira deitu. Zahar-etxearen ondoan dago aterpetxea, Ozaniego upeltegia igaro ondoren.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa Etapa 24

Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa

km 22,1
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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