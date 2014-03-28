Zilarraren Bidea Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa
Benaventeko errepidea, zk.g. Zaharren egoitzaren eranskina, herriko sarreran.
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Alija del Infantadoko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
530
Benaventeko errepidea, zk.g. Zaharren egoitzaren eranskina, herriko sarreran.
Infantatuaren alija (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Alijako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elena
Oharrak: Iristean, 660 068 794 zenbakira deitu. Zahar-etxearen ondoan dago aterpetxea, Ozaniego upeltegia igaro ondoren.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 24
Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa
km 22,1
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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