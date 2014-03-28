Albergue de Alija del Infantado

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Alija del Infantado

Persona encargada de atender el albergue: Elena

Observaciones: Llamar al 660 068 794 a la llegada. El albergue se encuentra junto a la residencia de ancianos, pasado el bodegón Ozaniego.