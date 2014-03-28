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Via de la Plata Etapa de Benavente a Alija del Infantado

Albergue de Alija del Infantado

Disponible sin conexión
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27
Albergue de Alija del Infantado

Carretera de Benavente, s/n. Anexo a la residencia de ancianos, a la entrada del la localidad.
Alija del Infantado (León)

660 068 794 (Elena)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Alija del Infantado

Persona encargada de atender el albergue: Elena

Observaciones: Llamar al 660 068 794 a la llegada. El albergue se encuentra junto a la residencia de ancianos, pasado el bodegón Ozaniego.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Benavente a Alija del Infantado Etapa 24

Etapa de Benavente a Alija del Infantado

km 22,1
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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