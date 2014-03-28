Albergue de Alija del Infantado
Carretera de Benavente, s/n. Anexo a la residencia de ancianos, a la entrada del la localidad.
Alija del Infantado (León)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Alija del Infantado
Persona encargada de atender el albergue: Elena
Observaciones: Llamar al 660 068 794 a la llegada. El albergue se encuentra junto a la residencia de ancianos, pasado el bodegón Ozaniego.
Vía de la plata
Etapa de Benavente a Alija del Infantado
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos