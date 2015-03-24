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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Linyola a Algerri

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Albergue de Algerri

Dispoñible sen conexión
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Albergue de Algerri

Praza Maior, 1
Algerri (Lleida)

973 42 60 13

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Algerri

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Algerri

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal

Observacións: Recoméndase contactar con antelación vía correo electrónicopreferentemente ([email protected]) ou ao teléfono de oconcello (973 426 013, de luns a venres, de 9 a 14h) paraconcertar data e hora de chegada.Hai cociña de uso libre con neveira e microondas.O albergue está equipado con calefacción e aire acondicionado e estáaberto todo o ano a partir do 1 de xullo de 2022.Chamar ao Concello con antelación á chegada, sobre todo en fin de semana. Ante a ausencia dun local para peregrinos en Balaguer e Castelló de Farfanya, o Concello de Algerri decidiu ser pioneiro na comarca coa apertura dun local para aloxar a peregrinos e outros grupos.

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Linyola a Algerri Etapa 5

Etapa de Linyola a Algerri

km 29,8
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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