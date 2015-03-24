Albergue de Algerri
Plaza Mayor, 1
Algerri (Lleida)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Algerri
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Algerri
Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal
Observaciones: Se recomienda contactar con antelación vía correo electrónico preferentemente ([email protected] ) o al teléfono del ayuntamiento (973 426 013, de lunes a viernes, de 9 a 14h) para concertar fecha y hora de llegada. Hay cocina de uso libre con nevera y microondas. El albergue está equipado con calefacción y aire acondicionado y está abierto todo el año a partir del 1 de julio de 2022. Llamar al Ayuntamiento con antelación a la llegada, sobre todo en fin de semana. Ante la ausencia de un local para peregrinos en Balaguer y Castelló de Farfanya, el Ayuntamiento de Algerri decidió ser pionero en la comarca con la apertura de un local para alojar a peregrinos y otros grupos.
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