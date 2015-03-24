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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Linyola a Algerri

Albergue de Algerri

Disponible sin conexión
55
7
Albergue de Algerri

Plaza Mayor, 1
Algerri (Lleida)

973 42 60 13

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Algerri

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Algerri

Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal

Observaciones: Se recomienda contactar con antelación vía correo electrónico preferentemente ([email protected] ) o al teléfono del ayuntamiento (973 426 013, de lunes a viernes, de 9 a 14h) para concertar fecha y hora de llegada. Hay cocina de uso libre con nevera y microondas. El albergue está equipado con calefacción y aire acondicionado y está abierto todo el año a partir del 1 de julio de 2022. Llamar al Ayuntamiento con antelación a la llegada, sobre todo en fin de semana. Ante la ausencia de un local para peregrinos en Balaguer y Castelló de Farfanya, el Ayuntamiento de Algerri decidió ser pionero en la comarca con la apertura de un local para alojar a peregrinos y otros grupos.

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Linyola a Algerri Etapa 5

Etapa de Linyola a Algerri

km 29,8
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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