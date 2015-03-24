Algerriko aterpetxea

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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Linyola eta Algerri arteko etapa

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Plaza Nagusia, 1
Algerri (Lleida)

973 42 60 13

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Algerriko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Algerriko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak

Oharrak: Posta elektroniko bidez ([email protected]) edo Udalaren telefono bidez (973 426 013, astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara) harremanetan jartzea gomendatzen da, eguna eta ordua zehazteko. Erabilera libreko sukaldea dago, hozkailuarekin eta mikrouhinekin. Aterpetxeak berogailua eta aire girotua ditu eta urte osoan irekita dago 2022ko uztailaren 1etik aurrera. Udaletxera etorri aurretik deitzea, batez ere asteburuetan. Balaguerren eta Castelló de Farfanyan erromesentzako lokalik ez zegoenez, Algerriko Udala aitzindari izatea erabaki zuen, erromesak eta beste talde batzuk hartzeko lokal bat irekiz.

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Linyola eta Algerri arteko etapa Etapa 5

Linyola eta Algerri arteko etapa

km 29,8
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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