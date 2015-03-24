Algerriko aterpetxea

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Plaza Nagusia, 1
Algerri (Lleida)
Aterpetxearen jabegoa: Algerriko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Algerriko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak
Oharrak: Posta elektroniko bidez ([email protected]) edo Udalaren telefono bidez (973 426 013, astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara) harremanetan jartzea gomendatzen da, eguna eta ordua zehazteko. Erabilera libreko sukaldea dago, hozkailuarekin eta mikrouhinekin. Aterpetxeak berogailua eta aire girotua ditu eta urte osoan irekita dago 2022ko uztailaren 1etik aurrera. Udaletxera etorri aurretik deitzea, batez ere asteburuetan. Balaguerren eta Castelló de Farfanyan erromesentzako lokalik ez zegoenez, Algerriko Udala aitzindari izatea erabaki zuen, erromesak eta beste talde batzuk hartzeko lokal bat irekiz.
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Linyola eta Algerri arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak