Alberg d'Algerri

Plaça Major, 1

Algerri (Lleida) 973 42 60 13 algerri.cat

Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Algerri

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Algerri

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal

Observacions: Es recomana contactar amb antelació via correu electrònicpreferentment (albergpelegrins@algerri.cat) o al telèfon de elajuntament (973 426 013, de dilluns a divendres, de 9 a 14h) per aconcertar data i hora d'arribada.Hi ha cuina d'ús lliure amb nevera i microones.L'alberg està equipat amb calefacció i aire condicionat i estàobert tot l'any a partir de l'1 de juliol de 2022.Cridar a l'Ajuntament amb antelació a l'arribada, sobretot en cap de setmana. Davant l'absència d'un local per a pelegrins a Balaguer i Castelló de Farfanya, l'Ajuntament d'Algerri va decidir ser pioner a la comarca amb l'obertura d'un local per a allotjar a pelegrins i altres grups.