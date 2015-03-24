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Alberg d'Algerri
Plaza Mayor, 1
Algerri (Lleida)
Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Algerri
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Algerri
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal
Observacions: Es recomana contactar amb antelació via correu electrònicpreferentment ([email protected]) o al telèfon de elajuntament (973 426 013, de dilluns a divendres, de 9 a 14h) per aconcertar data i hora d'arribada.Hi ha cuina d'ús lliure amb nevera i microones.L'alberg està equipat amb calefacció i aire condicionat i estàobert tot l'any a partir de l'1 de juliol de 2022.Cridar a l'Ajuntament amb antelació a l'arribada, sobretot en cap de setmana. Davant l'absència d'un local per a pelegrins a Balaguer i Castelló de Farfanya, l'Ajuntament d'Algerri va decidir ser pioner a la comarca amb l'obertura d'un local per a allotjar a pelegrins i altres grups.
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