Albergue de Airexe

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: No interior do albergue está prohibido fumar, aínda que hai una sala paira fumadores. Dan sabas de celulosa gratuítas. Hai una zona de acampada á beira. Tamén o albergue ten cheminea e sala de lectura. Conta con servizo diario de correos excepto sábados e domingos.