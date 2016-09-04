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Albergue de Airexe
Airexe, 17 (antigas escolas)
Airexe - Ligonde - Concello de Monterroso (Lugo)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: No interior do albergue está prohibido fumar, aínda que hai una sala paira fumadores. Dan sabas de celulosa gratuítas. Hai una zona de acampada á beira. Tamén o albergue ten cheminea e sala de lectura. Conta con servizo diario de correos excepto sábados e domingos.
Camiño Francés
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
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