Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Airexeko aterpetxea
Airexe, 17 (eskola zaharrak)
Airexe - Ligonde - Concello de Monterroso (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Aterpetxe barruan erretzea debekatuta dago, erretzaileentzako gela bat egon arren. Zelulosazko maindireak ematen dituzte doan. Ondoan kanpatzeko eremu bat dago. Aterpetxeak tximinia eta irakurketa gela ere baditu. Posta zerbitzua du egunero, larunbat eta igandeetan izan ezik.
Bide frantsesa
Portomarinetik Palas de Reirako etapa
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak