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Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa

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Airexeko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
61
0
Albergue de airexe

Airexe, 17 (eskola zaharrak)
Airexe - Ligonde - Concello de Monterroso (Lugo)

Ez du erromesarentzako arreta-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Aterpetxe barruan erretzea debekatuta dago, erretzaileentzako gela bat egon arren. Zelulosazko maindireak ematen dituzte doan. Ondoan kanpatzeko eremu bat dago. Aterpetxeak tximinia eta irakurketa gela ere baditu. Posta zerbitzua du egunero, larunbat eta igandeetan izan ezik.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Portomarinetik Palas de Reirako etapa Etapa 28

Portomarinetik Palas de Reirako etapa

km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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