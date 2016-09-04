Albergue de Airexe
Airexe, 17 (antiguas escuelas)
Airexe - Ligonde - Concello de Monterroso (Lugo)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: En el interior del albergue está prohibido fumar, aunque hay una sala para fumadores. Dan sábanas de celulosa gratuitas. Hay una zona de acampada al lado. También el albergue tiene chimenea y sala de lectura. Cuenta con servicio diario de correos excepto sábados y domingos.
Camino Francés
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
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