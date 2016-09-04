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Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

Albergue de Airexe

Disponible sin conexión
64
77
Albergue de airexe

Airexe, 17 (antiguas escuelas)
Airexe - Ligonde - Concello de Monterroso (Lugo)

Carece de teléfono de atención al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: En el interior del albergue está prohibido fumar, aunque hay una sala para fumadores. Dan sábanas de celulosa gratuitas. Hay una zona de acampada al lado. También el albergue tiene chimenea y sala de lectura. Cuenta con servicio diario de correos excepto sábados y domingos.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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