Albergue de Airexe

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: En el interior del albergue está prohibido fumar, aunque hay una sala para fumadores. Dan sábanas de celulosa gratuitas. Hay una zona de acampada al lado. También el albergue tiene chimenea y sala de lectura. Cuenta con servicio diario de correos excepto sábados y domingos.