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Alberg d'Airexe
Airexe, 17 (antigues escoles)
Airexe - Ligonde - Concello de Monterroso (Lugo)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: A l'interior de l'alberg està prohibit fumar, encara que hi ha una sala per a fumadors. Donen llençols de cel·lulosa gratuïtes. Hi ha una zona d'acampada al costat. També l'alberg té xemeneia i sala de lectura. Compta amb servei diari de correus excepte dissabtes i diumenges.
Camí Francès
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
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