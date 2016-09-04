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Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

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Alberg d'Airexe

Disponible sense connexió
61
0
Albergue de airexe

Airexe, 17 (antigues escoles)
Airexe - Ligonde - Concello de Monterroso (Lugo)

Manca de telèfon d'atenció al pelegrí

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: A l'interior de l'alberg està prohibit fumar, encara que hi ha una sala per a fumadors. Donen llençols de cel·lulosa gratuïtes. Hi ha una zona d'acampada al costat. També l'alberg té xemeneia i sala de lectura. Compta amb servei diari de correus excepte dissabtes i diumenges.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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