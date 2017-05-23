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Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Albergue da Trindade de Arre

Dispoñible sen conexión
179
0
02 albergue de la trinidad de arre

Pegado á ponte sobre o río Ultzama
Arre (Navarra)

629 270 863, 948 33 29 41

Propiedade do albergue: Confraría da Trindade de Arre

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Confraría da Trindade de Arre

Persoa encargada de atender o albergue: José Luís Miral

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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