Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Pegado á ponte sobre o río Ultzama
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue da Trindade de Arre
Dispoñible sen conexión
1790
Pegado á ponte sobre o río Ultzama
Arre (Navarra)
Propiedade do albergue: Confraría da Trindade de Arre
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Confraría da Trindade de Arre
Persoa encargada de atender o albergue: José Luís Miral
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo