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Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

Albergue de la Trinidad de Arre

Disponible sin conexión
186
77
02 albergue de la trinidad de arre

Pegado al puente sobre el río Ultzama
Arre (Navarra)

629 270 863, 948 33 29 41

Propiedad del albergue: Cofradía de la Trinidad de Arre

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cofradía de la Trinidad de Arre

Persona encargada de atender el albergue: José Luis Miral

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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