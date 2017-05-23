Albergue de la Trinidad de Arre

Pegado al puente sobre el río Ultzama

Arre (Navarra) 629 270 863, 948 33 29 41

Propiedad del albergue: Cofradía de la Trinidad de Arre

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cofradía de la Trinidad de Arre

Persona encargada de atender el albergue: José Luis Miral

Observaciones: