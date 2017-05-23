Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Pegado al puente sobre el río Ultzama
Albergue de la Trinidad de Arre
Disponible sin conexión
18677
Pegado al puente sobre el río Ultzama
Arre (Navarra)
Propiedad del albergue: Cofradía de la Trinidad de Arre
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cofradía de la Trinidad de Arre
Persona encargada de atender el albergue: José Luis Miral
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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