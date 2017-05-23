Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa
Ultzama ibaiaren gaineko zubiaren ondoan
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Arreko Trinitateko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1790
Ultzama ibaiaren gaineko zubiaren ondoan
Arre (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Arreko Trinitate Kofradia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Arreko Trinitate Kofradia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Luis Miral
Oharrak:
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak