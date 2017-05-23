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Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa

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Arreko Trinitateko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
179
0
02 albergue de la trinidad de arre

Ultzama ibaiaren gaineko zubiaren ondoan
Arre (Nafarroa)

629 270 863, 948 33 29 41

Aterpetxearen jabegoa: Arreko Trinitate Kofradia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Arreko Trinitate Kofradia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Luis Miral

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zubiritik Iruñerako etapa Etapa 3

Zubiritik Iruñerako etapa

km 20,4
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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Honela ikusten dute erromesek Arreko Trinitateko aterpetxea

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