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Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Alberg de la Trinitat d'Arre

Disponible sense connexió
179
0
02 albergue de la trinidad de arre

Pegat al pont sobre el riu Ultzama
Arre (Navarra)

629 270 863, 948 33 29 41

Propietat de l'alberg: Confraria de la Trinitat d'Arre

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Confraria de la Trinitat d'Arre

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luis Miral

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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