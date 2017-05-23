Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Pegat al pont sobre el riu Ultzama
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Alberg de la Trinitat d'Arre
Disponible sense connexió
1790
Pegat al pont sobre el riu Ultzama
Arre (Navarra)
Propietat de l'alberg: Confraria de la Trinitat d'Arre
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Confraria de la Trinitat d'Arre
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luis Miral
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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