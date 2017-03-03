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Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

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Albergue da Pedra

Dispoñible sen conexión
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Albergue de la piedra

C/ Espírito Santo, 14 (situado en Villafranca, no mesmo Camiño despois da ponte sobre o río.
Villafranca del Bierzo (León)

987 54 02 60, 618 743 465

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Livia e Unai

Observacións: Construído en 2008 por Livia e Unai, dous peregrinos que deixaron a súa vida en Madrid para dedicarse ao Camiño. Cámbiase o xogo de sabas a diario.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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