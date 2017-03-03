Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
C/ Espírito Santo, 14 (situado en Villafranca, no mesmo Camiño despois da ponte sobre o río.
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Albergue da Pedra
Dispoñible sen conexión
1500
C/ Espírito Santo, 14 (situado en Villafranca, no mesmo Camiño despois da ponte sobre o río.
Villafranca del Bierzo (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Livia e Unai
Observacións: Construído en 2008 por Livia e Unai, dous peregrinos que deixaron a súa vida en Madrid para dedicarse ao Camiño. Cámbiase o xogo de sabas a diario.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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