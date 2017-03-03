Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
C/ Espíritu Santo, 14 (situado en Villafranca, en el mismo Camino después del puente sobre el río.
Albergue de la Piedra
Disponible sin conexión
180300
C/ Espíritu Santo, 14 (situado en Villafranca, en el mismo Camino después del puente sobre el río.
Villafranca del Bierzo (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Livia y Unai
Observaciones: Construido en 2008 por Livia y Unai, dos peregrinos que dejaron su vida en Madrid para dedicarse al Camino. Se cambia el juego de sábanas a diario.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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