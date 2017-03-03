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Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

Albergue de la Piedra

Disponible sin conexión
180
300
Albergue de la piedra

C/ Espíritu Santo, 14 (situado en Villafranca, en el mismo Camino después del puente sobre el río.
Villafranca del Bierzo (León)

987 54 02 60, 618 743 465

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Livia y Unai

Observaciones: Construido en 2008 por Livia y Unai, dos peregrinos que dejaron su vida en Madrid para dedicarse al Camino. Se cambia el juego de sábanas a diario.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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