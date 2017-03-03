Albergue de la Piedra

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Livia y Unai

Observaciones: Construido en 2008 por Livia y Unai, dos peregrinos que dejaron su vida en Madrid para dedicarse al Camino. Se cambia el juego de sábanas a diario.