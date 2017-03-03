Camí Francès Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
C/ Esperit Sant, 14 (situat en Villafranca, en el mateix Camí després del pont sobre el riu.
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Alberg de la Pedra
Disponible sense connexió
1510
C/ Esperit Sant, 14 (situat en Villafranca, en el mateix Camí després del pont sobre el riu.
Villafranca del Bierzo (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Livia i Unai
Observacions: Construït en 2008 per Livia i Unai, dos pelegrins que van deixar la seva vida a Madrid per dedicar-se al Camí. Es canvia el joc de llençols diàriament.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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