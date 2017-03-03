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Camí Francès Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

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Alberg de la Pedra

Disponible sense connexió
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Albergue de la piedra

C/ Esperit Sant, 14 (situat en Villafranca, en el mateix Camí després del pont sobre el riu.
Villafranca del Bierzo (León)

987 54 02 60, 618 743 465

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Livia i Unai

Observacions: Construït en 2008 per Livia i Unai, dos pelegrins que van deixar la seva vida a Madrid per dedicar-se al Camí. Es canvia el joc de llençols diàriament.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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