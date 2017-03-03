Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
Espiritu Santo kalea, 14 (Villafrancan dago, ibaiaren gaineko zubiaren ondoko bide berean.
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Harriaren aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1500
Espiritu Santo kalea, 14 (Villafrancan dago, ibaiaren gaineko zubiaren ondoko bide berean.
Villafranca del Bierzo (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Livia eta Unai
Oharrak: Liviak eta Unaik eraiki zuten 2008an, Madrilen bizitza utzi zuten bi erromesek. Maindireen jokoa egunero aldatzen da.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 23
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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