Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Harriaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
150
0
Albergue de la piedra

Espiritu Santo kalea, 14 (Villafrancan dago, ibaiaren gaineko zubiaren ondoko bide berean.
Villafranca del Bierzo (Leon)

987 54 02 60, 618 7 43 465

amigos@albergue de la piedra.com

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Livia eta Unai

Oharrak: Liviak eta Unaik eraiki zuten 2008an, Madrilen bizitza utzi zuten bi erromesek. Maindireen jokoa egunero aldatzen da.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa Etapa 23

Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Harriaren aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!