Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
Rúa da Igrexa, s/n, xunto á parroquia
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Albergue da Faba
Dispoñible sen conexión
2870
Rúa da Igrexa, s/n, xunto á parroquia
A Faba CP 24526
Propiedade do albergue: Bispado. Albergue Parroquial
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Vltreia e. V. Stuttgart, Asociación de Amigos do Camiño de Santiago
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación que se turnan cada mes
Observacións: Non dan almorzos
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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