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Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

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Albergue da Faba

Dispoñible sen conexión
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10 albergue de la faba

Rúa da Igrexa, s/n, xunto á parroquia
A Faba CP 24526

+34 637 02 59 29 + Whatsapp + Signal

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Bispado. Albergue Parroquial

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Vltreia e. V. Stuttgart, Asociación de Amigos do Camiño de Santiago

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación que se turnan cada mes

Observacións: Non dan almorzos

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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