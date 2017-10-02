Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
Calle de la Iglesia, s/n, junto a la parroquia
Albergue de La Faba
Disponible sin conexión
291112
Calle de la Iglesia, s/n, junto a la parroquia
La Faba CP 24526
Propiedad del albergue: Obispado. Albergue Parroquial
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Vltreia e. V. Stuttgart, Asociación de Amigos del Camino de Santiago
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación que se turnan cada mes
Observaciones: No dan desayunos
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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