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Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

Albergue de La Faba

Disponible sin conexión
291
112
10 albergue de la faba

Calle de la Iglesia, s/n, junto a la parroquia
La Faba CP 24526

+34 637 02 59 29 + Whatsapp + Signal

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Obispado. Albergue Parroquial

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Vltreia e. V. Stuttgart, Asociación de Amigos del Camino de Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación que se turnan cada mes

Observaciones: No dan desayunos

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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