Albergue de La Faba

Propiedad del albergue: Obispado. Albergue Parroquial

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Vltreia e. V. Stuttgart, Asociación de Amigos del Camino de Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación que se turnan cada mes

Observaciones: No dan desayunos