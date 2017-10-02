Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
Carrer de l'Església, s/n, al costat de la parròquia
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Alberg de la Faba
Disponible sense connexió
2870
Carrer de l'Església, s/n, al costat de la parròquia
La Faba CP 24526
Propietat de l'alberg: Bisbat. Alberg Parroquial
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Vltreia e. V. Stuttgart, Associació d'Amics del Camí de Santiago
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de l'Associació que s'alternen cada mes
Observacions: No donen desdejunis
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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