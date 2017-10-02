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Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

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Alberg de la Faba

Disponible sense connexió
287
0
10 albergue de la faba

Carrer de l'Església, s/n, al costat de la parròquia
La Faba CP 24526

+34 637 02 59 29 + Whatsapp + Signal

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Bisbat. Alberg Parroquial

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Vltreia e. V. Stuttgart, Associació d'Amics del Camí de Santiago

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de l'Associació que s'alternen cada mes

Observacions: No donen desdejunis

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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