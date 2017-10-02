Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Eliza kalea, z/g, parrokiaren ondoan
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
La Faba aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2870
Eliza kalea, z/g, parrokiaren ondoan
Faba PK 24526
Aterpetxearen jabegoa: Gotzaintza. Parrokiako aterpetxea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Vltreia e. B. Stuttgart, Santiago Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hilero txandakatzen diren Elkarteko borondatez ospitaleratutako langileak
Oharrak: Ez dute gosaririk ematen
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 24
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak