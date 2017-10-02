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Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

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La Faba aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
287
0
10 albergue de la faba

Eliza kalea, z/g, parrokiaren ondoan
Faba PK 24526

+34 637 02 59 29 + Whatsapp + Signal

2.vorsitzender@lafabade

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Gotzaintza. Parrokiako aterpetxea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Vltreia e. B. Stuttgart, Santiago Bidearen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hilero txandakatzen diren Elkarteko borondatez ospitaleratutako langileak

Oharrak: Ez dute gosaririk ematen

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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