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Camiño Vasco Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz

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Albergue da Catedral

Dispoñible sen conexión
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Albergue de la catedral

Rúa Cuchillería, 87
Vitoria

945 27 59 55

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Fundación Catedral Santa María

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Fundación Catedral Santa María

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal da Fundación

Observacións: Debido á Covid-19 o número de prazas reduciuse a 40 e os sitios comúns (cociña, salas, etc.) permanecerán pechas.

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz Etapa 5

Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz

km 27,4
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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