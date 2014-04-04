Camiño Vasco Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz
Rúa Cuchillería, 87
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Albergue da Catedral
Dispoñible sen conexión
330
Rúa Cuchillería, 87
Vitoria
Propiedade do albergue: Fundación Catedral Santa María
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Fundación Catedral Santa María
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal da Fundación
Observacións: Debido á Covid-19 o número de prazas reduciuse a 40 e os sitios comúns (cociña, salas, etc.) permanecerán pechas.
Camiño Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 5
Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz
km 27,4
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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