Albergue de la Catedral

Propiedad del albergue: Fundación Catedral Santa María

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación Catedral Santa María

Persona encargada de atender el albergue: Personal de la Fundación

Observaciones: Debido a la Covid-19 el número de plazas se ha reducido a 40 y los sitios comunes (cocina, salas, etc.) permanecerán cerradas.