Camino Vasco Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz
Calle Cuchillería, 87
Albergue de la Catedral
Disponible sin conexión
385
Calle Cuchillería, 87
Vitoria
Propiedad del albergue: Fundación Catedral Santa María
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación Catedral Santa María
Persona encargada de atender el albergue: Personal de la Fundación
Observaciones: Debido a la Covid-19 el número de plazas se ha reducido a 40 y los sitios comunes (cocina, salas, etc.) permanecerán cerradas.
Camino Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 5
Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz
km 27,4
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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