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Camino Vasco Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz

Albergue de la Catedral

Disponible sin conexión
38
5
Albergue de la catedral

Calle Cuchillería, 87
Vitoria

945 27 59 55

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Fundación Catedral Santa María

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación Catedral Santa María

Persona encargada de atender el albergue: Personal de la Fundación

Observaciones: Debido a la Covid-19 el número de plazas se ha reducido a 40 y los sitios comunes (cocina, salas, etc.) permanecerán cerradas.

Camino Vasco

Camino Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz Etapa 5

Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz

km 27,4
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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