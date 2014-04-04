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Euskal Bidea Aguraindik Gasteizerako etapa

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Katedraleko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
33
0
Albergue de la catedral

Aiztogile kalea, 87
Gasteiz

945 27 59 55

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Santa Maria Katedrala Fundazioa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santa Maria Katedrala Fundazioa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fundazioko langileak

Oharrak: 19. COVIDaren ondorioz, plaza kopurua 40ra murriztu da eta leku komunak (sukaldea, aretoak, etab.) itxita egonen dira.

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5
Aguraindik Gasteizerako etapa Etapa 5

Aguraindik Gasteizerako etapa

km 27,4
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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