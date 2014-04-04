Euskal Bidea Aguraindik Gasteizerako etapa
Aiztogile kalea, 87
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Katedraleko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
330
Aiztogile kalea, 87
Gasteiz
Aterpetxearen jabegoa: Santa Maria Katedrala Fundazioa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santa Maria Katedrala Fundazioa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fundazioko langileak
Oharrak: 19. COVIDaren ondorioz, plaza kopurua 40ra murriztu da eta leku komunak (sukaldea, aretoak, etab.) itxita egonen dira.
Euskal bidea
Etapak 8
km 202,5
Etapa 5
Aguraindik Gasteizerako etapa
km 27,4
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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