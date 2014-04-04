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Alberg de la Catedral
Carrer Ganiveteria, 87
Vitòria
Propietat de l'alberg: Fundació Catedral Santa María
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundación Catedral Santa María
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de la Fundació
Observacions: A causa de la Covid-19 el nombre de places s'ha reduït a 40 i els llocs comuns (cuina, sales, etc.) romandran tancades.
Camí Basc
Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitòria/Gasteiz
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