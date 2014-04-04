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Camí Basc Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitòria/Gasteiz

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Alberg de la Catedral

Disponible sense connexió
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Albergue de la catedral

Carrer Ganiveteria, 87
Vitòria

945 27 59 55

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Fundació Catedral Santa María

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundación Catedral Santa María

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de la Fundació

Observacions: A causa de la Covid-19 el nombre de places s'ha reduït a 40 i els llocs comuns (cuina, sales, etc.) romandran tancades.

Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4
Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitòria/Gasteiz Etapa 5

Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitòria/Gasteiz

km 27,4
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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