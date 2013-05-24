Via da Prata Etapa de Alija do infantado a La Bañeza
Rúa Belo Horizonte
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Albergue da Bañeza
Dispoñible sen conexión
350
Rúa Belo Horizonte
A Bañeza (León)
Propiedade do albergue: Concello da Bañeza
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Ademais do Concello xestiónao a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago / Vía da Prata
Persoa encargada de atender o albergue: Mari Miranda do Río ten as chaves. Vive no número 20, enfronte do albergue. Tamén Amparo, no número 6.
Observacións: Moi ben. Inaugurado no ano 1991.
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 25
Etapa de Alija do infantado a La Bañeza
km 20,5
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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