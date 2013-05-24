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Via da Prata Etapa de Alija do infantado a La Bañeza

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Albergue da Bañeza

Dispoñible sen conexión
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Albergue de la baneza

Rúa Belo Horizonte
A Bañeza (León)

987 64 17 76 (Mari do Río). 987 655 504 (Maximino). 987 640 992 (Don Arturo, párroco do Salvador)

[email protected]

Propiedade do albergue: Concello da Bañeza

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Ademais do Concello xestiónao a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago / Vía da Prata

Persoa encargada de atender o albergue: Mari Miranda do Río ten as chaves. Vive no número 20, enfronte do albergue. Tamén Amparo, no número 6.

Observacións: Moi ben. Inaugurado no ano 1991.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Alija do infantado a La Bañeza Etapa 25

Etapa de Alija do infantado a La Bañeza

km 20,5
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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