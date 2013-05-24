Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Via de la Plata Etapa de Alija del infantado a La Bañeza

Albergue de La Bañeza

Disponible sin conexión
48
14
Albergue de la baneza

Calle Bello Horizonte
La Bañeza (León)

987 64 17 76 (Mari del Río). 987 655 504 (Maximino). 987 640 992 (Don Arturo, párroco de El Salvador)

[email protected]

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de La Bañeza

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Además del Ayuntamiento lo gestiona la Asociación de Amigos del Camino de Santiago / Vía de la Plata

Persona encargada de atender el albergue: Mari Miranda del Río tiene las llaves. Vive en el número 20, enfrente del albergue. También Amparo, en el número 6.

Observaciones: Muy bien. Inaugurado en el año 1991.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Alija del infantado a La Bañeza Etapa 25

Etapa de Alija del infantado a La Bañeza

km 20,5
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue de La Bañeza

Ver todos

¡Envía tus fotografías!