Via de la Plata Etapa de Alija del infantado a La Bañeza
Calle Bello Horizonte
Albergue de La Bañeza
Disponible sin conexión
4814
Calle Bello Horizonte
La Bañeza (León)
987 64 17 76 (Mari del Río). 987 655 504 (Maximino). 987 640 992 (Don Arturo, párroco de El Salvador)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de La Bañeza
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Además del Ayuntamiento lo gestiona la Asociación de Amigos del Camino de Santiago / Vía de la Plata
Persona encargada de atender el albergue: Mari Miranda del Río tiene las llaves. Vive en el número 20, enfrente del albergue. También Amparo, en el número 6.
Observaciones: Muy bien. Inaugurado en el año 1991.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 25
Etapa de Alija del infantado a La Bañeza
km 20,5
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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