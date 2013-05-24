Albergue de La Bañeza

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de La Bañeza

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Además del Ayuntamiento lo gestiona la Asociación de Amigos del Camino de Santiago / Vía de la Plata

Persona encargada de atender el albergue: Mari Miranda del Río tiene las llaves. Vive en el número 20, enfrente del albergue. También Amparo, en el número 6.

Observaciones: Muy bien. Inaugurado en el año 1991.