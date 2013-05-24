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Via de la Plata Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza

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Alberg de la Bañeza

Disponible sense connexió
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Albergue de la baneza

Calli Bell Horitzó
La Bañeza (León)

987 64 17 76 (Mari del Riu). 987 655 504 (Maximino). 987 640 992 (Don Arturo, rector d'El Salvador)

[email protected]

Propietat de l'alberg: Ajuntament de la Bañeza

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: A més de l'Ajuntament ho gestiona l'Associació d'Amics del Camí de Santiago / Via de la Plata

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Miranda del Riu té les claus. Viu en el número 20, enfront de l'alberg. També Emparo, en el número 6.

Observacions: Molt bé. Inaugurat l'any 1991.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza Etapa 25

Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza

km 20,5
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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