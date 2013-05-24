Via de la Plata Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza
Calli Bell Horitzó
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Alberg de la Bañeza
Disponible sense connexió
350
Calli Bell Horitzó
La Bañeza (León)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de la Bañeza
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: A més de l'Ajuntament ho gestiona l'Associació d'Amics del Camí de Santiago / Via de la Plata
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Miranda del Riu té les claus. Viu en el número 20, enfront de l'alberg. També Emparo, en el número 6.
Observacions: Molt bé. Inaugurat l'any 1991.
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 25
Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza
km 20,5
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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