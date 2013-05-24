Zilarraren Bidea Alijatik La Bañezarako etapa
Bello Horizonte kalea
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La Bañeza aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
350
Bello Horizonte kalea
La Bañeza (Leon)
987 64 17 76 (Mari del Río). 987 655 504 (Maximinoa). 987 640 992 (Arturo jauna, El Salvadorreko parrokoa)
Aterpetxearen jabegoa: La Bañezako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udaleaz gain, Santiago Bidearen Lagunen Elkarteak / Zilarraren Bideak kudeatzen du
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Miranda del Ríok giltzak ditu. 20. zenbakian bizi da, aterpetxearen aurrean. Amparo ere, 6. zenbakian.
Oharrak: Oso ongi. 1991. urtean inauguratua.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 25
Alijatik La Bañezarako etapa
km 20,5
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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