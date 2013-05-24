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Zilarraren Bidea Alijatik La Bañezarako etapa

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La Bañeza aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
35
0
Albergue de la baneza

Bello Horizonte kalea
La Bañeza (Leon)

987 64 17 76 (Mari del Río). 987 655 504 (Maximinoa). 987 640 992 (Arturo jauna, El Salvadorreko parrokoa)

mendia

Aterpetxearen jabegoa: La Bañezako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udaleaz gain, Santiago Bidearen Lagunen Elkarteak / Zilarraren Bideak kudeatzen du

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Miranda del Ríok giltzak ditu. 20. zenbakian bizi da, aterpetxearen aurrean. Amparo ere, 6. zenbakian.

Oharrak: Oso ongi. 1991. urtean inauguratua.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Alijatik La Bañezarako etapa Etapa 25

Alijatik La Bañezarako etapa

km 20,5
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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