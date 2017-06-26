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Camiño Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

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Albergue da Abadía Cisterciense A nosa Sra. da Anunciación

Dispoñible sen conexión
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04 albergue abadia cisterciense

Rúa Maior, 29
Santo Domingo da Calzada (A Rioxa)

0034 642839864

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Abadía Cisterciense

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Abadía Cisterciense

Persoa encargada de atender o albergue: Comunidade de monxas cistercienses. Sor Branca.

Observacións: O Albergue de Peregrinos da Abadía de Nsa. Sra. da Anunciación está situado na antiga casa do capelán da Comunidade de Monxas Cistercienses (Bernardas). É unha edificación do S. XVIII contigua á igrexa da Abadía. Tamén hai unha hospedaría onde hai que reservar con antelación. Para peregrinos menús e ceas a 10 euros cada un e almorzos a 4 euros.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

km 21,0
Tempo 04H 45’
Dificultade baixa
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