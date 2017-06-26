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Albergue da Abadía Cisterciense A nosa Sra. da Anunciación
Rúa Maior, 29
Santo Domingo da Calzada (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Abadía Cisterciense
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Abadía Cisterciense
Persoa encargada de atender o albergue: Comunidade de monxas cistercienses. Sor Branca.
Observacións: O Albergue de Peregrinos da Abadía de Nsa. Sra. da Anunciación está situado na antiga casa do capelán da Comunidade de Monxas Cistercienses (Bernardas). É unha edificación do S. XVIII contigua á igrexa da Abadía. Tamén hai unha hospedaría onde hai que reservar con antelación. Para peregrinos menús e ceas a 10 euros cada un e almorzos a 4 euros.
Camiño Francés
Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada
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