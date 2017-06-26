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Andre Maria abadia zistertarraren aterpetxea. Deikundea
Kale Nagusia, 29
Santo Domingo de la Calzada (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Abadia Zistertarra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Abadia Zistertarra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Moja zistertarren komunitatea. Sor Blanca.
Oharrak: Ntra. Abadiako Erromesen Aterpetxea. Andrea de la Anunciación Moja Zistertarren (Bernarda) Komunitateko kaperauaren etxe zaharrean dago. Hegoaldean dagoen eraikina da. Abadiako elizaren ondoko XVIII. Ostatu bat ere badago, eta bertan aldez aurretik erreserbatu behar da. Erromesentzat menuak eta afariak 10 euroan bakoitza, eta gosariak 4 euroan.
Bide frantsesa
Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
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