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Bide Frantsesa Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea

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Andre Maria abadia zistertarraren aterpetxea. Deikundea

Konexiorik gabe erabilgarri
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04 albergue abadia cisterciense

Kale Nagusia, 29
Santo Domingo de la Calzada (Errioxa)

0034 642839864

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Abadia Zistertarra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Abadia Zistertarra

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Moja zistertarren komunitatea. Sor Blanca.

Oharrak: Ntra. Abadiako Erromesen Aterpetxea. Andrea de la Anunciación Moja Zistertarren (Bernarda) Komunitateko kaperauaren etxe zaharrean dago. Hegoaldean dagoen eraikina da. Abadiako elizaren ondoko XVIII. Ostatu bat ere badago, eta bertan aldez aurretik erreserbatu behar da. Erromesentzat menuak eta afariak 10 euroan bakoitza, eta gosariak 4 euroan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea Etapa 9

Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea

km 21,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Andre Maria abadia zistertarraren aterpetxea. Deikundea

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