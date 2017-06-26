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Camino Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

Albergue de la Abadía Cisterciense Nuestra Sra. de la Anunciación

Disponible sin conexión
240
49
04 albergue abadia cisterciense

Calle Mayor, 29
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

0034 642839864

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Abadía Cisterciense

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Abadía Cisterciense

Persona encargada de atender el albergue: Comunidad de monjas cistercienses. Sor Blanca.

Observaciones: El Albergue de Peregrinos de la Abadía de Ntra. Sra. de la Anunciación está ubicado en la antigua casa del capellán de la Comunidad de Monjas Cistercienses (Bernardas). Es una edificación del S. XVIII contigua a la iglesia de la Abadía. También hay una hospedería donde hay que reservar con antelación. Para peregrinos menús y cenas a 10 euros cada uno y desayunos a 4 euros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

km 21,0
Tiempo 04H 45’
Dificultad Baja
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