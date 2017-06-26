Albergue de la Abadía Cisterciense Nuestra Sra. de la Anunciación

Propiedad del albergue: Abadía Cisterciense

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Abadía Cisterciense

Persona encargada de atender el albergue: Comunidad de monjas cistercienses. Sor Blanca.

Observaciones: El Albergue de Peregrinos de la Abadía de Ntra. Sra. de la Anunciación está ubicado en la antigua casa del capellán de la Comunidad de Monjas Cistercienses (Bernardas). Es una edificación del S. XVIII contigua a la iglesia de la Abadía. También hay una hospedería donde hay que reservar con antelación. Para peregrinos menús y cenas a 10 euros cada uno y desayunos a 4 euros.