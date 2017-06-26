Albergue de la Abadía Cisterciense Nuestra Sra. de la Anunciación
Calle Mayor, 29
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
Propiedad del albergue: Abadía Cisterciense
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Abadía Cisterciense
Persona encargada de atender el albergue: Comunidad de monjas cistercienses. Sor Blanca.
Observaciones: El Albergue de Peregrinos de la Abadía de Ntra. Sra. de la Anunciación está ubicado en la antigua casa del capellán de la Comunidad de Monjas Cistercienses (Bernardas). Es una edificación del S. XVIII contigua a la iglesia de la Abadía. También hay una hospedería donde hay que reservar con antelación. Para peregrinos menús y cenas a 10 euros cada uno y desayunos a 4 euros.
Camino Francés
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada
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