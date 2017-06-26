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Alberg de l'Abadia Cistercenca La nostra Sra. de l'Anunciació
Carrer Major, 29
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Abadia Cistercenca
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Abadia Cistercenca
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Comunitat de monges cistercenques. Sor Blanca.
Observacions: L'Alberg de Pelegrins de l'Abadia de Ntra. Sra. de l'Anunciació està situat en l'antiga casa del capellà de la Comunitat de Monges Cistercenques (Bernardas). És una edificació del S. XVIII contigua a l'església de l'Abadia. També hi ha una hospedería on cal reservar amb antelació. Per a pelegrins menús i sopars a 10 euros cadascun i desdejunis a 4 euros.
Camí Francès
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada
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