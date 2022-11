Carrer Major, 29

Santo Domingo de la Calçada (La Rioja) 941 34 07 00 www.cister-lacalzada.com

Propietat de l'alberg: Abadia Cistercenca

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Abadia Cistercenca

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Comunitat de monges cistercenques. Sor Blanca.

Observacions: L'Alberg de Pelegrins de l'Abadia de Ntra. Sra. de l'Anunciación està situat a l'antiga casa del capellà de la Comunitat de Monges Cistercenques (Bernardas). És una edificació del S. XVIII contigua a l'església de l'Abadia. També hi ha una hospedería on cal reservar amb antelació. Per a pelegrins menús i sopars a 10 euros cadascun i desdejunis a 4 euros.