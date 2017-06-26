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Camí Francès Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada

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Alberg de l'Abadia Cistercenca La nostra Sra. de l'Anunciació

Disponible sense connexió
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04 albergue abadia cisterciense

Carrer Major, 29
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

0034 642839864

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Abadia Cistercenca

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Abadia Cistercenca

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Comunitat de monges cistercenques. Sor Blanca.

Observacions: L'Alberg de Pelegrins de l'Abadia de Ntra. Sra. de l'Anunciació està situat en l'antiga casa del capellà de la Comunitat de Monges Cistercenques (Bernardas). És una edificació del S. XVIII contigua a l'església de l'Abadia. També hi ha una hospedería on cal reservar amb antelació. Per a pelegrins menús i sopars a 10 euros cadascun i desdejunis a 4 euros.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada

km 21,0
Temps 04H 45’
Dificultat baixa
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