Camiño Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
Lugar de Cruces Nº5
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Albergue Crucesinn
Dispoñible sen conexión
90
Imagen: Albergue_Crucesinn
Lugar de Cruces Nº5
Escravitude - Padrón
Propiedade do albergue: Trading international tourist SL
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Trading international tourist SL
Persoa encargada de atender o albergue: Luciano Montero
Observacións: E-mails de contacto:[email protected]@gmail.com
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
km 25,2
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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